أول تعليق من بايرن ميونيخ على مفاوضاته مع نجم برشلونة

حسم نادي بايرن ميونيخ الجدل المثار حول الأنباء المترددة بشأن دخوله في مفاوضات قوية مع أحد لاعبي نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط نادي بايرن ميونيخ بالتعاقد مع الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني في تصريحات عبر شبكة “Sport1″ الألمانية:” لا أرغب في الإدلاء بأي حديث حول هذا الأمر”.

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وأضاف” في الشتاء المقبل سنرى ما سيحدث، فترة الانتقالات تقترب بشكل عام وفي كلا الحالات يوجد محادثات مع بعض اللاعبين، لكنني لا أريد قول أي شيء عن ذلك بالتفاصيل”.

ويرتبط ارواخو بعقد مع برشلونة حتى 2026، وقيمته السوقية حاليًا تزداد عن الـ70 مليون يورو.