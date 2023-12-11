جالاردو يتحدث عن مواجهة أوكلاند سيتي ويكشف دوافع الاتحاد في كأس العالم

تحدث الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية, غدًا.

وأوضح جالاردو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “أوكلاند سيتي فريق ليس سهلًا، وسعيد بخوض هذه التجربة وبالحماسة العالية، سندخل بثقة وإصرار من أجل تحقيق الانتصار “.

وأشار إلى أنه عندما قبل تدريب الاتحاد السعودي فإنه سيكون تحدٍ صعب عليه، وهو دافع بالنسبة له، مؤكدًا أن كريم بنزيما لاعب مميز، خاصة في ظل أنه ليس من السهل الحفاظ على هذا الأداء لسنوات طويلة.

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وأضاف جالاردو: “المدة قصيرة للغاية من أجل التعرف على بعضنا البعض، وفي كرة القدم نتخطى الفوارق ونسعى لنكون قريبين من بعض، والتواصل المستمر يولّد الفهم المتبادل وأن نتكيف بسهولة وننظر للفريق كمجموعة”.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات في فريق الاتحاد السعودي، منها الإصابات، مضيفًا: “غدًا سوف ننظر للمواجهة بشكل مختلف ونقرر التكتيك والأسلوب المناسب”.

وأكد أن اتحاد جدة يدخل بدافع تواجده في كأس العالم للأندية وهو أكبر دافع، وأن لديه الرغبة وسقف التوقعات عالي جدًا.