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ليفربول في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة السادسة عشر من ، أمس الأحد، بمباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد.

واحتل صدارة الدوري بعد الفوز على كريستال بالاس، بينما خسر أرسنال من أستون فيلا، وفاز توتنهام على نظيره نيوكاسل يونايتد.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الأسبوع السادس عشر:

1.ليفربول - 37 نقطة

2.أرسنال - 36 نقطة

3.أستون فيلا - 35 نقطة

4.مانشستر سيتي - 33 نقطة

5.توتنهام - 30 نقطة

6.مانشستر يونايتد - 27 نقطة

7.نيوكاسل - 26 نقطة

8.برايتون - 26 نقطة

9.وست هام - 24 نقطة

10.فولهام - 21 نقطة

11.برينتفورد - 19 نقطة

12. - 19 نقطة

13.ولفرهامبتون - 19 نقطة

14.بورنموث - 19 نقطة

15.كريستال بالاس - 16 نقطة

16.نوتنجهام - 14 نقطة

17.إيفرتون - 13 نقاط

18.لوتون تاون - 9 نقاط

19.بيرنلي - 8 نقاط

20.شيفيلد يونايتد - 8 نقاط

جدير بالذكر، تبدأ مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر من الشهر الجاري، حيث يواجه توتنهام منافسه نوتنجهام فورست.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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