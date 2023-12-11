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إجراء عاجل من اتحاد الكرة بعد مذكرة الأهلي ضد بيراميدز والشيبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشؤون القانونية.

وجاء ذلك من جانب اتحاد الكرة لدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقاً للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، تقدم ببلاغ للنائب العام، متهمًا حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الممتاز بالموسم الماضي، وتم استجوابه وخرج بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وفي المقابل، تقدم النادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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