بعد موافقة اللجنة المنظمة.. كولر يراقب اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، خطوة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي من أجل مراقبة فريقي اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي تمهيدا لمقابلة أحدهم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتطير بعثة فريق الأهلي اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أمير هشام خلال تقديمه برنامجه عبر قناة النهار: مارسيل كولر، طلب حضور مباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية.

وأضاف: "اللجنة المنظمة للبطولة منحت كولر الموافقة على حضوره للمباراة من الملعب، من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة لمنافسه المحتمل.