عودة الفراعنة "6 نجوم".. بشرة خير لفيتوريا قبل بداية أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى جمال:

زف نجوم منتخب مصر المحترفين، أنباء سارة للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تشهد مشاركة الفراعنة في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات: الرأس الأخضر، موزمبيق وغانا.

وتألق الرباعي عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح وأحمد حسن كوكا، في الدوريات الأوروبية خلال الأسبوع الجاري، كما عاد المدافع أحمد حجازي للمشاركة مع فريق اتحاد جدة، وواصل محمد شريف تألقه مع نادي الخليج السعودي.

وكانت البداية مع أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق بينديك سبور، الذي سجل هاتريك تاريخي خلال 9 دقائق فقط، في شباك إسبرطة 32 سبور، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس تركيا.

وجاءت أهداف كوكا بعد متابعة لكرة عرضية بقدمه اليسرى، ثم انفراد سدده بقدمه اليمنى، قبل أن يختتم الثلاثية بلمسة رائعة بقدمه اليمنى من فوق حارس المنافس، ليلفت الأنظار له مجددًا في الكرة التركية.

ونجح محمد شريف في التسجيل مجددًا مع نادي الخليج، خلال انتصار فريقه على حساب أبها بنتيجة 3-1، يوم الجمعة.

ورفع محمد شريف رصيده إلى 3 أهداف بقميص نادي الخليج، الذي انتقل لصفوفه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وشهدت الملاعب الأوروبية توهج النجوم المصرية يوم السبت، حيث بدأ محمد صلاح قطار التألق للفراعنة، بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، قاد بهم ليفربول لتخطي عقبة كريستال بالاس بصعوبة بنتيجة 2-1.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 200 هدفًا مع ليفربول في كل المسابقات، كما وصل للهدف رقم 150 له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسار عمر مرموش على خطى زميله في منتخب مصر، ليفاجئ الجميع بقيادة إينتراخت فرانكفورت لإسقاط بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني بخماسية مقابل هدف، بعدما سجل هدف التقدم وصنع هدفين آخرين.

واختتم مصطفى محمد ليلة المحترفين المصريين الذهبية، بتسجيله هدفًا رائعًا برأسية متقنة في شباك باريس سان جيرمان، رغم خسارة ناديه نانت بهدفين مقابل هدف.

كما شهدت مواجهة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، عودة المدافع المصري أحمد حجازي للمشاركة بقميص "العميد"، لتتأكد جاهزيته لقيادة خط دفاع الفراعنة، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وبعث نجوم منتخب مصر برسائل إيجابية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا، حيث يأمل المنتخب الوطني في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، بعد خسارة النهائي في مناسبتين عامي 2017 و2022.