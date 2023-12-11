دون أي نقطة إضافية.. كيف يتأهل الزمالك بـ9 نقاط إلى ربع نهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ملك نادي الزمالك، فرصة التأهل إلى دور ربع النهائي في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، دون أن يحقق أي نقطة في مبارياته الثلاث القادمة.

وفاز الزمالك على أبو سليم الليبي وأكاديمية سوار الغيني وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، على الترتيب.

ويحل فريق المدرب معتمد جمال ضيفًا على ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة من الكونفدرالية، 20 ديسمبر.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- الزمالك: 9 نقاط

2- أبو سليم: 6 نقاط

3- ساجرادا: 3 نقاط

4- سوار: دون رصيد

ويستطيع الزمالك، ضمان الصعود إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بالفوز أو التعادل أمام ساجرادا الأنجولي.

أكثر من حالة تؤهل الزمالك إلى الدور المقبل في الكونفدرالية الأفريقية، من ضمنها الخسارة في المباريات الثلاث، والتساوي مع الفرق المنافسة بـ9 نقاط لكل منها.

ويلجأ كاف إلى عامل المواجهات المباشرة، إذا تساوى فريقان في عدد النقاط.

وفي حالة تساوي أكثر من فريقين، يتم النظر إلى فارق الأهداف، علمًا بأن الزمالك يملك (+6) أبو سليم (+1)، ساجرادا (0) وسوار (-7).

ومن الوارد بنسبة لا تتجاوز 1% أن يصعد الزمالك متصدرًا في حالة تساوي الفرق بـ9 نقاط، على النحو الآتي:

- الزمالك: 9 نقاط (الخسارة في 3 مباريات)

- أبو سليم: 9 نقاط (الفوز على الزمالك والخسارة من سوار وساجرادا)

- ساجرادا: 9 نقاط (الفوز على الزمالك وأبو سليم والخسارة من سوار)

- سوار: 9 نقاط (الفوز في 3 مباريات)

الحالة التي تتساوى فيها الفرق الأربعة بـ9 نقاط، قد تدفع إلى صدارة الزمالك أو تأهله ثانيًا أو احتلاله المرتبة الثالثة أو حتى توديعه من خلال المركز الأخير.