صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين.. من يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل بالقارة السمراء لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وللعام الثاني على التوالي، تحتضن المغرب حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، مساء اليوم الأثنين، بعدما سبق أن استضافته في يوليو من العام الماضي.

وتستقطب جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، الاهتمام الأكبر من جانب محبي كرة القدم، ليس بأفريقيا فحسب، بل في العالم أيضا.

وأعلن "كاف" يوم الخميس الماضي، عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة والمكونة من 3 لاعبين، حيث تضمنت المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن "كاف".

ويتطلع صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية بعدما حصل عليها في عامي 2017 و2018.

ويحلم الثنائي أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين بالتتويج بالجائزة للمرة الأولى، ويطمح المغربي حكيمي لأن يكون أول لاعب مغربي يفوز بها منذ النجم السابق مصطفى حجي عام 1998، في حين يرغب أوسيمين في أن يعيد الجائزة للكرة النيجيرية التي لم تحصل عليها منذ عام 1999 من خلال النجم المعتزل نوانكو كانو.

أرقام محمد صلاح في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023:

دوري أبطال أوروبا: لعب 3 مباريات في موسم 2022-2023: سجل هدفين وصنع هدف.

الدوري الأوروبي: لعب مباراة في موسم 2023-2024: سجل هدف ولم يصنع أي أهداف.

الدوري الإنجليزي: لعب 26 مباراة في موسم 2022-2023: سجل 15 هدف وصنع 9 أهداف، ولعب 7 مباريات في موسم 2023-2024: سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

كأس الاتحاد الإنجليزي: لعب 3 مباريات في موسم 2022-2023: سجل هدف وصنع هدف.

كأس كاراباو: لعب مباراة في موسم 2022-2023: سجل هدف ولم يصنع أي أهداف.

المنتخب المصري: لعب 5 مباريات: سجل هدفين وصنع 4 أهداف.

إجمالي مساهمات بالأهداف في تلك الفترة:

لعب: 46 مباراة.

سجل: 24 هدفاً.

صنع: 19 هدفاً.

*لم يتوج بأي بطولات خلال هذه الفترة.

أرقام فيكتور أوسيمين في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023:

دوري أبطال أوروبا: لعب 4 مباريات في موسم 2022-2023: سجل 4 أهداف ولم يصنع، ولعب مباراة في موسم 2023-2024: لم يسجل وصنع هدف وحيد.

الدوري الإيطالي: لعب 24 مباراة في موسم 2022-2023: سجل 19 هدف وصنع 4 أهداف، ولعب 7 مباريات في موسم 2023-2024: سجل 5 أهداف ولم يصنع.

كأس إيطاليا: لعب مباراة في موسم 2022-2023: لم يسجل أو يصنع.

المنتخب النيجيري: لعب 4 مباريات: سجل 5 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

إجمالي مساهمات بالأهداف في تلك الفترة:

لعب: 41 مباراة.

سجل: 33 هدفاً.

صنع: 5 أهداف.

* توج ببطولة الدوري الإيطالي مع فريق نابولي.

أرقام أشرف حكيمي في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023:

دوري أبطال أوروبا: لعب 3 مباريات في موسم 2022-2023: لم يسجل أو يصنع أي أهداف، لعب مباراة في موسم 2023-2024: سجل هدف ولم يصنع أي أهداف.

الدوري الفرنسي: لعب 16 مباراة في موسم 2022-2023: سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف، لعب 7 مباريات في موسم 2023-2024: سجل هدفين وصنع هدف وحيد.

كأس فرنسا: لعب مباراتين في موسم 2022-2023: لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

المنتخب المغربي: لعب 12 مباراة منها 7 مباريات في كأس العالم 2022: صنع هدف وحيد أمام كندا بالمونديال.

إجمالي مساهمات بالأهداف في تلك الفترة:

لعب: 41 مباراة.

سجل: 6 أهداف.

صنع: 5 أهداف.

* حصل على المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

* حصل على بطولة الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.