"مواجهة نجوم عالميين".. الشركة المنظمة تكشف تفاصيل معسكر الزمالك في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت الشركة المنظمة لمعسكر نادي الزمالك في الإمارات بيانا، توضح خلاله تفاصيل المعسكر، الذي سيقام خلال شهر يناير المقبل.

وقالت الشركة في البيان الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "نتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على قبوله العرض المقدم من الشركة لرعاية فريق الزمالك، خلال مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في البطولة الودية، التي تنظمها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي في الفترة من 20 إلى 24 يناير 2024 بمشاركة فرق عربية عريقة تضم بين صفوفها نجوم عالميين، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والمفاجآت التي سوف تسعد جماهير نادي الزمالك العريق في دولة الإمارات.

وأضاف: "ضمن عرض الشركة تحمل كافة تكاليف سفر وإقامة فريق الزمالك خلال فترة البطولة بالإضافة إلى مبلغ مالي يليق باسم نادي الزمالك العريق في المنطقة العربية، علما أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل واسم النادي مستضيف البطولة وأسماء الفرق المشاركة في البطولة خلال الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكمل: "ويشيد مجلس ادارة الشركة بالاحترافية التي وجدها من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مراحل التفاوض انتهاء بمرحلة التوقيع على الاتفاقية".