تفاصيل عودة فتوح وصبحي لتدريبات الزمالك.. وفرمان خاص من معتمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي.

وعاد الثلاثي للمشاركة في التدريبات مرة أخرى، بعد تنفيذ قرار مجلس الإدارة بالإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن جانبه وضع معتمد جمال، المدير الفني للفريق برنامجاً تدريبياً خاصاً للثلاثي لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.