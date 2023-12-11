عودة الونش لتدريبات الزمالك بعد غياب.. وثنائي جديد يشارك في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد محمود الونش، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، للانتظام في التدريبات الجماعية، بعد غياب كبير، في الفترة الماضية، نظرا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "الونش" خضع لاختبار طبي قبل مران اليوم، وتم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل الذي كان يخضع فيه للقياسات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الطبيب، أنه تم التأكد من جاهزية محمود الونش، للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.

وفي المقابل، خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق برنامج تأهيلي خلال مران اليوم الاثنين حيث يعاني اللاعب من إصابة بكسر في الأنف تعرض لها مع المنتخب الأولمبي، وشارك في التدريبات البدنية مع الفريق قبل أن يخوض برنامج تأهيلي خاص تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وعلى جانب أخر، قام الجهاز الفني للفريق بتصعيد الثنائي عمار ياسر ويوسف أحمد حسن ثنائي فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 للمشاركة في التدريبات، حيث يجيد عمار ياسر اللعب في مركز المهاجم في حين يلعب يوسف أحمد حسن في مركز لاعب الوسط، يأتي ذلك بعد متابعة الجهاز الفني للاعبين في مباريات فريق 2005 ببطولة الجمهورية في الفترة الأخيرة.