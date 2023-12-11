«رفع جهاز التنفس الصناعي».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف هشام العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها قبل أكثر من شهر.

وقال هشام العامري، في منشور عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، إن "الحالة الصحية للعامري فاروق حتى اليوم 11 ديسمبر، حتى الآن هو في غيبوبة لليوم الـ34، ولا يوجد تحسن ولكن الحالة مستقرة وهذا أمر جيد الحمد لله على كل حال."

وأضاف شقيق العامري فاروق: "تم رفع جهاز التنفس الصناعي يوم 18 نوفمبر لأن هذه هي المدة القصوى لاستعماله وهي 11 يوما متصلا وتم استبداله بجهاز آخر يسمى T-Tube."

وتابع شقيق العامري فاروق: "ويوضع جهاز التنفس الصناعي مرة أخرى ولكن على فترات حتى الآن، دعواتكم للعامري إن ربنا يرد له صحته ووعيه وعافيته عاجلًا يارب العالمين."