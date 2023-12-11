غيابات ريال مدريد أمام يونيون برلين في الـ"تشامبيونزليج".. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل ريال مدريد بنظيره يونيون برلين مساء غدا، في المباراة التى تجمعهما بمنافسات الجولة الـ 3 من الـ "تشامبيونزليج"، 2023/24 على "الملعب الأولمبي" بمدينة برلين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات ريال مدريد

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كل من الحارس كيبا، بالإضافة للجناح التركي أردا جولر، بالإضافة لثنائي خط الوسط أوريلين تشواميني وإدوارد كامافينجا وأخيرا الجناح فينيسيوس جونيور.

ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد في المجموعة الثالثة رفقة كل من "نابولي الإيطالي، يونيون برلين الألماني، براجا البرتغالي"، في مجموعة متوازنة.

ويخوض نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 15 نقطة، بينما يحتل يونيون برلين المركز الأخير برصيد 1 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين

في حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران جونزاليس.

في خط الدفاع: دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فاران جارسيا، روديجر، ميندي، توبياس.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، نيكو باز.

في الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، جونزالو.