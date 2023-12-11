موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والأندية المشاركة بها

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظرعشاق كرة القدم حول العالم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 سبتمبر الجاري وحتى الـ 22 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تُقام البطولة على ملعبي الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

يُشارك في كأس العالم للأندية 7 أندية من مختلف قارات العالم، حيث سيكون هناك 6 أندية بجانب فريق الدولة المستضيفة للبطولة "اتحاد جدة".

ويخوض الأهلي المصري ومانشستر سيتي الإنجليزي، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وأوراوا ريد الياباني، بالإضافة إلى فلومينينسي البرازيلي.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث سيواجه الفائز من الثنائي الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

تقرر إقامة مونديال الأندية نسخة 2023 خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023، حيث سيلعب في المباراة الأولى اتحاد جدة أمام نظيره أوكلاند سيتي، والتي يشهدها ملعب الجوهرة المشعة، حيث يلتقي الفائزمنهما مع الأهلي، بينما سيلعب الفائز من الثلاثي مع فلومينينسي في نصف النهائي.