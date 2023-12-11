قبل الإعلان الرسمي.. صحيفة تكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن فوز مهاجم نادي نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، وذلك بعد غيابه عن تدريبات فريقه لحضور حفل توزيع جوائز "الكاف"، مساء اليوم الاثنين.

وينافس فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي 2023 مع الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن أوسيمين لم يشارك في الجلسة التدريبية هذا الصباح مع فريقه نابولي لأنه استقل رحلة خاصة من مطار "كابوديتشينو" متجها إلى المغرب حيث سيحضر حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ولم توضح الصحيفة ما إذا كان غياب أوسيمين عن جلسة التدريب هذا الصباح قد تم الاتفاق عليه مع ناديه.

وفي السياق، أفادت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، بأن سفر أوسيمين إلى المغرب "يعني أنه هو الأقرب للتتويج بالجائزة"، خاصة أن نابولي تنتظره مباراة مصيرية بعد 24 ساعة.

ومن المقرر أن يلعب نابولي غدا، الثلاثاء، أمام سبورتينج براغا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيتأهل نابولي إلى ثمن نهائي البطولة القارية إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك، سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدوري الأوروبي.

يشار إلى أن أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، تواجد في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023، بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو".