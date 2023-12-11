الامارات | الوحدة يُنهي عُقدة الجزيرة في كأس المحترفين بعد 990 دقيقة من الانتظار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلص الوحدة من عقدة الجزيرة، وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعدما فاز عليه 4-2 في مباراة العودة التي جمعتهما على استاد آل نهيان، اليوم الأثنين، بعدما كان قد خسر ذهابا بهدف مقابل هدفين.

وسبق للجزيرة أن فاز على الوحدة في كأس مصرف أبوظبي في ثماني مواجهات، في حين حضر التعادل في ثلاث مناسبات.

وجاءت البداية حماسية ومثيرة من كلا الطرفين، وان بدت رغبة الوحدة في التسجيل أولا واضحة مع ضربة رأس لعبها أحمد نور الله، وأنقذها حارس الجزيرة الشاب، عبد الرحمن العامري «9».

ولكن حارس الجزيرة وقع في المحظور، حينما أسقط لاعب الوحدة، أحمد نور الله داخل الصندوق لم يتردد الحكم في احتسابها ضربة جزاء، ليتمكن كريستيان جوانكا من تنفيذها بنجاح«19».

واستعاد الجزيرة ظهوره الهجومي وانتظر حتى الدقيقة 37، حين تمكن عبد الله تراوري من إدراك هدف التعادل من هجمة منظمة صنعها له، عبد الله ادريس، سدد منها في الزاويا اليمني العليا لحارس الوحدة.

وفوت علي مبخوت على الجزيرة فرصة التقدم بعد دقيقة واحدة من الشوط الثاني، حينما حصل على ضربة ثابتة من على حافة الصندوق لكنه سدد بمحاذاة القائم الايسر.

واستطاع الوحدة أن يعود للتقدم بهدف عن طريق أحمد نور الله، مستفيد من كرة فشل دفاع الجزيرة في ابعادها ليُسددها على يمين الحارس «65».

ورغم النقص العددي الذي حل بالجزيرة بعد طرد مهاجمه علي مبخوت، لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية، تمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف التعادل عن طريق برونو دي أوليفيرا مستغلا خطأ مشترك بين علاء الدين زهير والحارس راشد علي، ليُعيد المباراة إلى نقطة البداية «71».

وانقلبت المباراة في دقائقها السبع الأخيرة، فتمكن أحمد نور الله من تسجيل الهدف الثالث للوحدة من ضربة رأس «84»، وبعدها بدقيقتين أنهي عمر خريبين المباراة بتسجيله الهدف الرابع من صناعة إسماعيل مطر ليضعها بمهارة داخل الشباك.