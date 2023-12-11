الامارات | مورينيو يستغل طفل "جامع كرات" لإيصال تعليماته إلى اللاعبين! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى طريقة مبتكرة لإيصال تعليماته إلى اللاعبين داخل الملعب خلال مباراة فريقه روما مع فيورنتينا، الأحد، بملعب "الأولمبيكو" والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الإيطالي.

وتداولت وسائل الإعلام الإيطالية فيديو لمورينيو يتحدث إلى الطفل جامع الكرات عند المنطقة الفنية ويطلب منه إرسال ورقة تحمل تعليمات فنية إلى حارس مرمى الفريق روي باتريسيو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان روما قد عانى الأمرين في المباراة خصوصاً بعد طرد لاعبين من "الذئاب" هما: نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 64 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 87، ليكمل الفريق العاصمي المباراة بـ9 لاعبين ما استدعى مورينيو اللجوء إلى جامعي الكرات لمساعدته على الخروج من المباراة بنقطة التعادل.

ويحتل روما المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.