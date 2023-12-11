اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.. جاياردو يحذر لاعبيه من ضربة البداية بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لاعبي اتحاد جدة من ضربة البداية التي ستكون أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في كأس العالم للأندية.

ويواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي، في تمام الثامنة مساء غدا الثلاثاء في الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم للأندية.

قال جاياردو في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مباراة الغد “نحن مستعدون لمواجهة الغد، وأوكلاند فريق لا يستهان به، سعيد بخوض هذه التجربة وبالحماسة العالية، سندخل بثقة وإصرار للانتصار غداً”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “الفترة قصيرة لكي نعرف بعضنا البعض، وفي كرة القدم نتخطى الفوارق ونسعى لنكون قريبين من بعض، والتواصل المستمر يولّد الفهم المتبادل وأن نتكيف بسهولة وننظر للفريق كمجموعة”.

وأتم تصريحاته “التحديات كبيرة، هناك الكثير من الإصابات منذ قدومي وهناك لاعبين عادوا من الإصابات، استطعنا إحراز نجاحات جيدة باستثناء آخر مواجهة، ولكن نحن نعرف ضرورة تعافي الفريق، وغداً سننظر للمواجهة بشكل مختلف ونقرر التكتيك والأسلوب المناسب”.