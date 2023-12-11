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مونديال الأندية.. وصول بعثة الأهلي إلى مطار الرياض

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية منذ قليل، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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