بنزيما يكشف استعدادات اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن استعداداته فريقه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي، في الجولة الافتتاحية من مونديال الأندية لهذا العام 2023.

تصريحات بنزيما

تحدث بنزيما في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، حيث قال: "نشارك في كأس العالم للأندية بفكر مختلف وقوي، وذلك سيكون من خلال دعم الجماهير".

وأكمل: "نمتلك فريق رائع، وبالتأكيد سنوحد الصفوف من أجل تحقيق الفوز، فهذه المسابقة ستكون مختلفة لأن بها فرق قوية جدًا".

وأضاف: "سنقوم ببذل قصارى جهدنا، ونحن نعرف أننا نقدم مستوى عالياً، فريقنا رائع وعلينا تقديم الانتصارات".

وعن مستويات اتحاد جدة في مسابقة الدوري السعودي، قال: "أنا لست راضيًا عما نُقدمه في المسابقة، لكنها كرة القدم، نُحاول أن نتعاون، ورسالتي للجماهير بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق اللقب".

وكان بنزيما قد انتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قام انتهى تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.