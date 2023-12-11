موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة السعودي لمواجهة من العيار الثقيل، وذلك عندما يلتقي بنظيره أوكلاند سيتي، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

ويرغب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة أوكلاند سيتي، حيث يبحث عن مصالحة الجماهير، بعد خسارة الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام ضمك بنتيجة 3/1.

موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

تنطلق مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في الثامنة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب الملك عبد الله ببريدة.

القنوات الناقلة لمواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي

تُذاع مباراة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في سياق متصل، تحدث جاياردو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غدًا الثلاثاء أمام أوكلاند سيتي، حيث قال: "بالطبع نمتلك الاستعداد للمواجهة المرتقبة"

وأكمل: "ليس لدينا دافع أكثر من خوض بطولة مونديال الأندية، كما قمنا بتحليل المعطيات ولدينا العزيمة والقوة لنكون في التحدي بشكل جيد".

واختتم مدرب اتحاد جدة تصريحاته: "بالتأكيد نمتلك الرغبة في تحقيق الفوز، كما أن سقف التوقعات كبير للغاية، يجب علينا خوض مواجهة الغد بكل حماس وقوة فهي حجر الأساس، علينا التركيز في المباراة المقبلة فقط".