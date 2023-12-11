أبرزهم ليفاندوفسكي.. غيابات برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة رويال أنتويرب ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
يستعد برشلونة لمواجهة نظيرة فريق رويال رويال أنتويرب البلجيكي في غطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 لقاءات وخسارة مباراة واحدة.
وشهدت قائمة البرسا غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، بالإضافة إلى استمرار غياب الثنائي المصاب تير شتيجن وماركوس ألونسو.
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وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:
حراسة المرمى: إينياكي بينيا – أندير أسترالاجا – دييجو كوشين.
الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي – جول كوندي – أندريس كريستنسن – باو كوبارسي – هيكتور فورت.
وسط الملعب: بيدري – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز – أليكس جاريدو.
خط الهجوم: رافينيا – فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – آنخل ألاركون – مارك جيويو.