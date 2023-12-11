أبرزهم ليفاندوفسكي.. غيابات برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

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وشهدت قائمة البرسا غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، بالإضافة إلى استمرار غياب الثنائي المصاب تير شتيجن وماركوس ألونسو.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 لقاءات وخسارة مباراة واحدة.

يستعد برشلونة لمواجهة نظيرة فريق رويال رويال أنتويرب البلجيكي في غطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة رويال أنتويرب ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

محمد العمدة

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