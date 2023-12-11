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بمشاركة الاهلي.. موعد مباريات وملاعب كأس العالم للأندية 2023 قبل انطلاقها

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كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصل عشاق ومتابعي كرة القدم عن انطلاق منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، والتي تستضيفها المملكة العربية بمشاركة النادي الاهلي.

ويستعد النادي الاهلي للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباريات كأس العالم للأندية

وتأتي مواعيد مباريات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة كالآتي..

الدور التمهيدي

8:00 مساء – الاتحاد ضد أوكلاند سيتي – على ملعب الجوهرة

ربع النهائي

8:00 مساء – الاهلي ضد الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند على ملعب الجوهرة

4:30 عصرًا – أوروا الياباني ضد ليون المكسيكي – على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل.

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نصف النهائي

18- 12 – 2023

8:00 مساء – فلومينيسي البرازيلي ضد الفائز من مواجهة (اوروا ضد ليون ) – على ملعب الجوهرة.

19- 12 – 2023

8:00 مساء – مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من مباراة (الاهلي أو الاتحاد وأوكلاند) على ملعب الجوهرة.

مباراة المركز الثالث

22-12-2023

4:30 عصرًا – على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

النهائي

8:00 مساء – على ملعب الجوهرة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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