موقف دي بروين من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

تسيطر حالة من الغموض على موقف النجم البلجيكي كيفن دي بروين من المشاركة مع مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية.

ومع ذلك فإن لاعب خط الوسط لن يشكل أي دعم لمانشستر سيتي في هذه المسابقة.

ولن يتعافى دي بروين في الوقت المناسب من إصابة طويلة الأمد في أوتار الركبة تعرض لها في اليوم الافتتاحي للموسم.

وقد انضم دي بروين لتشكيل لفريق المشاركة في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب صحيفة “مانشستر إيفنينج نيوز” البريطانية فإن كيفن دي بروين لن يلعب أي مباراة في البطولة.

وسيسافر صانع الألعاب البلجيكي كأحد القادة وسيشارك في كل الأنشطة التجارية.

وحددت مصادر الصحيفة الموعد المتوقع لعودة النجم البلجيكي كيفن دي بروين في يناير المقبل.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزاً صعباً مساء أمس خارج ملعبه بهدفين لهدف واحد ضد لوتون تاون بدون مشاركة البلجيكي كيفن دي بروين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 33 نقطة خلال 16 جولة.