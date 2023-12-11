تشكيل مباراة النصر ضد الشباب في كأس الملك السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنظيره الشباب، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، مساء اليوم الإثنين.

ويواجه النصر نظيره الشباب، في ديربي الرياض، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب “الأمير خالد بن سلطان”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وضم تشكيل النصر لمواجهة الشباب في كأس الملك كل من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، أيمن يحيى

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو إيدميلسون.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

بينما ضم تشكيل الشباب لمواجهة النصر كل من:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي.

الوسط: ماجد كنبة، حسين القحطاني، كارلوس جونيور.

الهجوم: كاراسكو، عبد الله رديف، فهد المولد.