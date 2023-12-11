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ليفربول يخطط لخطف نجم برشلونة في يناير

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سيرجي روبيرتو - برشلونة

سيرجي روبيرتو -

أشارت تقارير صحفية أن نادي الإنجليزي من بين الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب نادي برشلونة في يناير القادم.

وفقًا لما ذكرته “90 دقيقة”، فإن الريدز من بين العديد من أندية الممتاز التي تتطلع إلى رونالد أرواخو، الذي لا يريد مغادرة برشلونة حتى الآن ولكن من المفهوم أن لديه شكوك حول مكانته داخل تشكيلة تشافي، بعد أن أعرب علنًا عن عدم رضاه عن مطالبته بالرحيل.

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على الرغم من الاهتمام الكبير من إنجلترا، فمن غير المرجح أن يوافق بطل على خروج اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في أي وقت قريب.

ووفقًا لعديد التقارير فإن لاعب أوروجواي الدولي يشبه من حيث الأسلوب ليفي كولويل وجوسكو جفارديول، وهو يتفوق في التعامل مع الكرة عند قدميه، حيث يحتل المرتبة الأولى بين أفضل 20% من لاعبي قلب الدفاع عبر الدوريات الخمس الرئيسية في أوروبا في عام 2023 من حيث التسديدات والتمريرات الحاسمة والتمريرات الناجحة والحملات التقدمية في كل مباراة.

يذكر أن تقارير صحفية قد ربطت رونالد أراوخو بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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