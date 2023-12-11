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ليس محمد صلاح.. صحيفة تعلن الفائز بجائزة الأفضل في أفريقيا

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محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح -

يتنافس الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على جائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي.

تأكد غياب محمد صلاح عن حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لجوائز الأفضل، والذي يقام مساء اليوم الإثنين في تمام الثامنة مساءً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” لاريبوبليكا” الإيطالية فإن سفر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بطائرة خاصة اليوم قبل ساعات من الحدث الأفريقي وغياب محمد صلاح، يعني فوز نجم نابولي بالجائزة.

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وآشارت الصحيفة أن أوسيمين غاب عن تدريبات نابولي صباح اليوم الإثنين واستقل طائرة خاصة متجهاً إلى المغرب لحضور حفل “الكاف”.

وكان أوسيمين قد نجح في قيادة نابولي لحصد لقب “الكالتشيو” الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب 33 عامًا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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