ليس محمد صلاح.. صحيفة تعلن الفائز بجائزة الأفضل في أفريقيا

يتنافس الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على جائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي.

تأكد غياب محمد صلاح عن حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لجوائز الأفضل، والذي يقام مساء اليوم الإثنين في تمام الثامنة مساءً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” لاريبوبليكا” الإيطالية فإن سفر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بطائرة خاصة اليوم قبل ساعات من الحدث الأفريقي وغياب محمد صلاح، يعني فوز نجم نابولي بالجائزة.

أقرأ أيضاً- موقف دي بروين من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وآشارت الصحيفة أن أوسيمين غاب عن تدريبات نابولي صباح اليوم الإثنين واستقل طائرة خاصة متجهاً إلى المغرب لحضور حفل “الكاف”.

وكان أوسيمين قد نجح في قيادة نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب 33 عامًا.