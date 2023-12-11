جوائز كاف.. بيرسي تاو أحسن لاعب محلي في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة أفريقيا الممتوحة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2023.

ويقدم بيرسي تاو مستويات مميزة مع الأهلي حيث ساهم في التتويج بعدد من البطولات على مدار عام 2023 أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وينافس الأهلي على 4 جوائز في حفل الاتحاد الأفريقي للكشف عن الأفضل في عام 2023 ويحضر طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي الأهلي حيث يدخل في منافسة قوية على لقب أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023، مع ناديي الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى، كما ينافس محمد الشناوي على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية.

وينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة وينافس هدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على لقب أفضل هدف.