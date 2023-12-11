تشكيل النصر أمام الشباب في كأس الملك السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدرب البرتغالي لفريق النصر، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ مباراة الشباب المقررة في ربع نهائي كأس الملك السعودي.

وتنطلق مباراة النصر والشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

تشكيلة النصر أمام الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ــ سيكو فوفانا ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

ويتبارى الفريقان لخطف تذكرة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

وكان النصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه بصعوبة على الاتفاق بهدف نظيف، ويجب تجنب هذا السيناريو بتسجيل أكثر من هدف لضمان الفوز والتأهل، بينما تأهل الشباب على حساب الفتح بهدفين لهدف.