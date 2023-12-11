الشباب يهدر ركلة جزاء وفوفانا يسجل هدفا للنصر

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مباراة النصر والشباب إثارة كبيرة في الدقائق الأولى من بدايتها حيث أهدر الشباب ركلة جزاء وبعد دقيقتين فقط سجل النصر هدف التقدم في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

يانيك كاراسكو أهدر ركلة جزاء للشباب في الدقيقة 15 وسجل الفرنسي سيكو فوفانا هدفا للنصر بعد دقيقتين فقط.

تشكيلة النصر أمام الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ــ سيكو فوفانا ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

ويتبارى الفريقان لخطف تذكرة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

وكان النصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه بصعوبة على الاتفاق بهدف نظيف، ويجب تجنب هذا السيناريو بتسجيل أكثر من هدف لضمان الفوز والتأهل، بينما تأهل الشباب على حساب الفتح بهدفين لهدف.