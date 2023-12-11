الأهلي أفضل نادي لعام 2023 في حفل جوائز كاف

ياسر رشاد - القاهرة - حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2023 وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي تستضيفه دولة المغرب.

وكان الأهلي قد حقق عدة بطولات خلال عام 2023 أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، ويستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وينافس الأهلي على 4 جوائز في حفل الاتحاد الأفريقي للكشف عن الأفضل في عام 2023 ويحضر طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي الأهلي حيث يدخل في منافسة قوية على لقب أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023، مع ناديي الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى، كما ينافس محمد الشناوي على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية.

وينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة وينافس هدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على لقب أفضل هدف.