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النصر يتفوق على الشباب بثلاثية في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - انهى فريق النصر الشوط الأول من مباراته امام الشباب متقدما بثلاثية مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

ثلاثية النصر جاءت بتوقيع كل من سيكو فوفانا وساديو ماني وعبدالرحمن غريب بينما سجل هدف الشباب لاعبه كارلوس جونيور.

وكان الشباب قد أهدر فرصة التقدم في المباراة بعد أضاع يانيك كاراسكو ركلة جزاء في الدقيقة 15.

تشكيل النصر أمام الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ــ سيكو فوفانا ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

ويتبارى الفريقان لخطف تذكرة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

وكان النصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه بصعوبة على الاتفاق بهدف نظيف، ويجب تجنب هذا السيناريو بتسجيل أكثر من هدف لضمان الفوز والتأهل، بينما تأهل الشباب على حساب الفتح بهدفين لهدف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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