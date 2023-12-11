وليد الركراكي أفضل مدرب في أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - توج المغربي وليد الكراكي المدير الفني للفريق الأول لأسود الأطلس بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023 وذلك خلال حفل جوائز الكاف الذي يقام مساء اليوم الإثنين بمدينة مراكش المغربية.

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تفوق الركراكي على كل من الجزائري عبدالحق بن شيخة المدير الفني لاتحاد العاصمة والذي توج بلقب السوبر الإفريقي لاتحاد العاصمة على حساب الأهلي المصري وأليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم.



وكان الركراكي قاد منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر لعام 2022 وذلك بعدما تأهل أسود الأطلس للمربع الذهبي بالبطولة.