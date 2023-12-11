محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لأفريقيا في 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي للقارة السمراء في عام 2023، والذي شهد تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

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وجاء التشكيل المثالي لقارة أفريقيا في 2023 على النحو التالي:

حراسة المرمى: الكاميروني أندريه أونانا.

الدفاع: السنغالي كاليدو كوليبالي – الكاميروني تشانسيل مبيمبا – المغربي أشرف حكيمي.

الوسط: المغربي سفيان مرابط – الغاني محمد قدوس – الكامروني انجويسا – الغاني توماس بارتي

الهجوم: السنغالي ساديو ماني – النيجيري فيكتور أوسيمين – المصري محمد صلاح.