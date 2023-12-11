أوسيمين يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023 متفوقًا على محمد صلاح

فاز النجم النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا 2023، بعد منافسة قوية مع المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانطلقت هذه الجائزة في عام 1970 تحت إشراف مجلة فرانس فوبتول، قبل أن يشرف عليها الاتحاد الإفريقي منذ 1992 حتى الآن.

وتوقف منحها في عامي 2020 و2021 قبل أن تعود العام الماضي ويفوز بها ساديو ماني العام الماضي.

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وجاءت جائزة الأفضل في أفريقيا بمثابة تتويج لمجهود أوسيمين بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع نابولي، حيث قاد خلاله فريق الجنوب الإيطالي للتتويج بلقب الأسكوديتو للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وسجل أوسيمين الذي يحتفل في 29 ديسمبر الجاري بعيد ميلاده الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.