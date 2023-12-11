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أوسيمين يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023 متفوقًا على محمد صلاح

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فيكتور أوسيمين بعد تسجيل هدف نابولي أمام فيورنتينا

فيكتور أوسيمين بعد تسجيل هدف نابولي أمام فيورنتينا

فاز النجم النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا 2023، بعد منافسة قوية مع المصري محمد صلاح، جناح الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانطلقت هذه الجائزة في عام 1970 تحت إشراف مجلة فرانس فوبتول، قبل أن يشرف عليها الاتحاد الإفريقي منذ 1992 حتى الآن.

وتوقف منحها في عامي 2020 و2021 قبل أن تعود العام الماضي ويفوز بها ساديو ماني العام الماضي.

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وجاءت جائزة الأفضل في أفريقيا بمثابة تتويج لمجهود أوسيمين بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع نابولي، حيث قاد خلاله فريق الجنوب الإيطالي للتتويج بلقب الأسكوديتو للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وسجل أوسيمين الذي يحتفل في 29 ديسمبر الجاري بعيد ميلاده الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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