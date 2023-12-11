تعليق الاهلي بعد السيطرة على جوائز الأفضل في أفريقيا 2023

هيمن النادي الاهلي على جوائز الأفضل في أفريقيا للعام الجاري 2023، خلال الحفل الضخم الذي نظمه كاف مساء اليوم الاثنين، في مدينة مراكش.

وحصد النادي الاهلي جائزة أفضل ناد في القارة الأفريقية للعام الجاري 2023، بعدما حصد 5 بطولات، وحصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وحصد هدف محمود كهربا في مرمى الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، على جائزة الأفضل.

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واحتفل الاهلي على طريقته الخاصة بالإنجازات اليوم، أثناء وجود البعثة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعن جائزة أفضل ناد، كتب الاهلي:” فصل جديد في كتاب الإنجازات.. أبطال إفريقيا الأفضل في القارة لعام 2023″.

وعن بيرسي تاو:” فن .. متعة .. مهارة، السيدات والسادة الأفضل داخل قارة إفريقيا بيرسي موزي تاو “.

وأضاف:” لحظات لا تُنسى مع النادي الأفضل في إفريقيا “.

واحتفل الاهلي بـ كهربا بطريقة خاصة:” على الطاير استلمها وفي التسعين سجلها.. هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023 “.