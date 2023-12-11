قبل كأس العالم للأندية.. الاهلي يفاجئ لاعبيه بعد جوائز الأفضل

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن قرار مفاجئ من النادي الاهلي قبل كأس العالم للأندية، بعد إعلان جوائز الأفضل في أفريقيا.

وحصد النادي الاهلي 3 جوائز في حفل الأفضل بقارة أفريقيا لعام 2023، والذي أقيم اليوم الاثنين، في مدينة مراكش بالمغرب.

وحصد الاهلي جائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2023، فيما توج لاعبه بيرسي تاو، جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وفاز محمود كهربا بهدف العام، عن الهدف الذي أحرزه في شباك الهلال السوداني.

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وقرر النادي الاهلي، إقامة حفل خاص في مقر بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2023.

وكتب أحمد حسن:”خاص | بعثة الاهلي تستعد لاقامة احتفالية خاصة في مقر إقامتها بالسعودية بعد التتويج بلقب أفضل نادي وفوز بيرسي تاو بلقب أفضل لاعب داخل القارة”.

والجدير بالذكر أن محمد الشناوي، كان ينافس على جائزة أفضل حارس في أفريقيا والتي حصدها المغربي ياسين بونو.