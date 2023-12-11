رد فعل مفاجئ من رونالدو بعد هتاف جماهير الشباب لـ ميسي

قامت جماهير نادي الشباب باستفزاز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في مباراة الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك السعودي.

وهتفت جماهير نادي الشباب لـ ميسي الغريم التقليدي لـ رونالدو لمحاولة استفزازه والتأثير على تركيزه في مباراة اليوم المقام على ملعب الشباب.

وقام رونالدو بالإشارة لجماهير الشباب بترديد المزيد من الهتافات بوجه مبتسم، في محاولة لتخفيف الضغط على نفسه وتوصيل رسالة للجماهير بثباته داخل الملعب وعدم تأثره بهذه الهتافات.

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ونجح النصر في إنهاء الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية النصر سيكو فوفانا وساديو ماني وعبدالرحمن غريب فيما سجل هدف الشباب كارلوس جونيور.

واستطاع رونالدو تسجيل هدف رابع لصالح النصر في الدقيقة 74 ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 4 – 1 قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

وفي حالة تأهل النصر على حساب الشباب، سيرافق الهلال المتأهل بعد فوزه على التعاون بالإضافة إلى فريق الخليج المتأهل على حساب أبها.

فيما سيتم انتظار الفائز من مواجهة الاتحاد ضد الفيصلي عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.