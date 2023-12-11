النصر يكتسح الشباب ويلحق بـ الهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره فريق الشباب بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن فعاليات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك السعودي.

والتقى النصر مع نظيره الشباب مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأخير في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك السعودي، وحسمها العالمي لصالحه برباعية ليتأهل لنصف نهائي البطولة في الموسم الحالي.

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وأنهى نادي النصر الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 3 – 1، سجل أهداف العالمي كلًا من، سيكو فوفانا، وساديو ماني، وعبد الرحمن غريب، بينما جاء هدف الشباب عن طريق كارلوس جونيور.

واستطاع رونالدو تسجيل هدف رابع لصالح النصر في الدقيقة 74، قبل أن يخطف هتان باهبري هدف الشباب الثاني بالدقيقة 90 من عمر المباراة.

وأضاف محم مران هدف خامس لصالح نادي النصر في الوقت بدل الضائع ليفوز العالمي بنتيجة 5 – 2 على فريق الشباب.

وحسم النصر تأهله لنصف نهائي كأس الملك، ليرافق الهلال المتأهل بعد فوزه على التعاون بالإضافة إلى فريق الخليج المتأهل على حساب أبها.

فيما سيتم انتظار الفائز من مواجهة الاتحاد ضد الفيصلي عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.