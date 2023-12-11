حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادٍ في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصل نادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في أفريقيا 2023 خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 المقامة حالياً في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة عدد من نجوم وأساطير القارة السمراء.

وتواجد النادي الأهلي في القائمة المرشحة لأفضل نادً في أفريقيا، ينافسه كلًا من الوداد المغربي وصيف دوري أبطال أفريقيا والدوري الإفريقي، وصن داونز بطل الدوري الإفريقي.

واستطاع الأهلي التتويج بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، بينما فاز صن داونز ببطولة الدوري الإفريقي في النسخة الأولى منها هذا العام.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا وفقا لتصويت القادة والمدربين في الاتحادات الأعضاء، والصحفيين، ومجموعة الدراسة الفنية للكاف، إلى جانب أساطير الكرة الأفريقية.

ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقى 2022 مع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور اوسيمين نجم نابولي.