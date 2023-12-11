حفل جوائز "كاف".. بيرسي تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصل الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقي عام 2023، خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 المقامة حالياً في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة عدد من نجوم وأساطير القارة السمراء.

كما توج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا 2023، خلال حفل "كاف"، المقام حاليًا والمذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس"، والتي تسلمها طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وسجل بيرسي تاو 5 أهداف للأهلي في 12 مباراة في المنافسات الأفريقية.

وتوج بيرسي تاو مع الأهلي بالدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا 2023، وحصد برونزية كأس العالم للأندية، وتوج ببطولة الدوري الممتاز، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة، والسوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة.