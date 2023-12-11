"فصل جديد من الإنجازات".. تعليق الأهلي بعد الفوز بجائزة أفضل نادي أفريقي 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تسلم طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، خلال الحفل المقام في حاليًا في مدينة مراكش المغربية، و المذاعة عبر فضائية "اون تايم سبورتس".

وتوجه عضو مجلس الأهلي، بالشكر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة موتسيبي، وتنظيم المملكة المغربية الرائع لحفل جوائز الكاف، وكل من صوت للأهلي للفوز بجائزة أفضل فريق في القارة السمراء.

وأكد "قنديل"، في كلمة خلال حفل جوائز "كاف"، اليوم الإثنين، أن المغرب استطاعت إثبات قدرتها وكفاءتها على تنظيم هذا الحفل الرائع وإقامة العديد من المناسبات الكبرى.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لأبطال أفريقيا مصحوبة بتعليق: "فصل جديد في كتاب الإنجازات.. أبطال إفريقيا الأفضل في القارة لعام 2023".

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، وتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الرابعة له على التوالي.

بينما فاز صن داونز ببطولة الدوري الإفريقي في النسخة الأولى منها هذا العام، وفشل الوداد المغربي في الفوز بأي بطولة أفريقية هذا العام.