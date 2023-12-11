حفل جوائز "كاف".. المغرب تفوز بجائزة أفضل منتخب أفريقي 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصد منتخب المغرب الوطني على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2023 خلال الحفل التي تستضيفه مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس".

تسلم الجائزة فوزي لقجع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد الإنجاز الرائع الذي قدمه أسود الأطلسي، في كأس العالم قطر 2022، ووصله للمربع الذهبي وحصد المركز الرابع في المونديال.

وضمت القائمة النهائية كل من منتخبات السنغال، والمغرب، وجامبيا، بعد استبعاد غينيا الاستوائية وموريتانيا.

وتصدر منتخب المغرب قائمة أفضل المنتخبات العربية ليأتي في المركز الأول عربياً والمركز 13 عالمياً بعد إعلان التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء في المركز الثاني بالتصنيف منتخب تونس في المرتبة 32 عالميًا، ثم الجزائر ثالثًا و33 عالميًا، ومصر رابعًا و35 عالميًا.

وخرج منتخب مصر، من قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب في القارة، بعدما فشل في التأهل لمونديال قطر 2022، وخسر كأس أمم أفريقيا أمام منتخب السنغال في كلتا المناسبتين، الذي فاز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 الماضي.