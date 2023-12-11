محمود كهربا يفوز بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصد محمود عبد المنعم "كهربا" جائزة أفضل هدف في أفريقيا عام 2023، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، التي تستضيفه مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس".

ودخل في القائمة النهائية لأجمل أهداف العام هدف كهربا مع الأهلى ضد الهلال السودانى في دورى أبطال أفريقيا، وهدف محمود صابر لاعب بيراميدز مع المنتخب الأولمبي ضد المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وسجل كهربا هدفًا رائع في شباك الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3/0.

و تقاسم الثنائي محمود كهربا لاعب الأهلي وبيتر شالوليلي لاعب صن داونز، صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2023 بـ6 أهدافٍ لكلٍ منهما.