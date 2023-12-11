ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



حصل ياسين بونو حارس فريق الهلال السعودي ومنتخب المغرب، على جائزة أفضل حارس في أفريقيا، وذلك خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2023.

وبفضل مساهمته مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، حصد بونو على النسبة الأكبر من التصويت، متفوقًا على منافسيه حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، وحارس منتخب الكاميرون ونادي مانشستر يونايتد، الكاميروني أندريه أونانا.

وجاء تتويج الحارس المغربي بجائزة الأفضل في أفريقيا، بعد قيادته أسود الأطلس للمربع الذهبي في كأس العالم، والتتويج مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

حصد منتخب المغرب الوطني على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2023، بعد منافسه قوية مع منتخبات السنغال، والمغرب، وجامبيا.