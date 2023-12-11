جوائز الكاف.. محمد صلاح على رأس تشكيل الأفضل في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشكيل أفضل اللاعبين في أفريقيا عام 2023، وذلك خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2023، والمقام في مدينة مراكش المغربية.

وجاءت تشكيلة أفضل اللاعبين في منتخب أفريقيا 2023 مكونه من:

حارس المرمى: أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد.



الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا).



الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد).



الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي).