وليد الركراكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - توج المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023، وذلك خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في مدينة مراكش المغربية.

وحصد الركراكي على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، بعد قيادة منتخب المغرب والتأهل للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر لعام 2022.



وفاز الركراكي في موسم 2022 مع فريق الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي.

وتفوق الركراكي على الجزائري عبدالحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، بطل الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقيا، والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال.