الأهلي يكتب التاريخ و يحصد 3 جوائز في حفل الأفضل في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي 3 جوائز هامة ورائعة، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، التي تستضيفه مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس".

وتوج الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادي أفريقي لعام 2023، للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وفاز بيرسي تاو يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2023، بعد منافسة قوية مع فيستون مايلي لاعب نادي بيراميدز الحالي ويانج أفريكانز السابق، وبيتر شالويلي مهاجم نادي بيراميدز.

وكان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، فاز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا الموسم الماضي 2022.

وحصد هدف محمود كهربا في الهلال السوداني على جائزة أجمل وأفضل هدف في المنافسات الافريقية لعام 2023.