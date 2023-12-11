رسميًا.. فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، في الحفل المقام في مدينة مراكش المغربية والمذاع على فضائية أون تايم سبورتس.

وحصد فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023، متفوقًا بفضل التصويت على محمد صلاح وأشرف حكيمي.

وتنافس 3 لاعبين في القائمة النهائية، على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، وهم النجم المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، والنيجيري فيكتور أوسيمين.

شارك فيكتور أوسيمين مع نابولي في 41 مباراة 2022/2023، في مختلف البطولات، سجل 33 هدفًا، وصنع 5 أهداف لزملائه خلال عام 2023.

ولعب حكيمي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، 39 مباراة في مختلف البطولات، سجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف، بمعدل دقائق 2832.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول في الفترة من 2022/ حتى 2023، 46 مباراة في مختلف البطولات، سجل 24 هدفًا، وصنع 19 هدفًا.