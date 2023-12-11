فرنسا تستضيف ألمانيا ودياً في مارس 2024

الرياص - اسماء السيد - باريس: تتواجه فرنسا مع ألمانيا ودياً في 23 آذار/مارس المقبل على ملعب "غروباما ستاديوم" في ليون، وذلك ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها الثانية الصيف المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الإثنين.

وسبق لمدير المنتخب الألماني رودي فولر أن كشف في الثاني من الشهر الحالي عن هذا اللقاء الودي الذي سيكون إعادة لمواجهتهما الودية الأخيرة في أيلول/سبتمبر، حين فاز "مانشافت" 2-1 في دورتموند بقيادة فولر بالذات بعدما حلّ بشكل موقت خلفاً للمقال هانزي فليك قبل تعيين يوليان ناغلسمان.

الاتحاد الفرنسي

وقال الاتحاد الفرنسي في بيانه "سيبدأ المنتخب الفرنسي عام 2024 باستقبال ألمانيا في لقاء ودي، السبت في 23 آذار/مارس المقبل، على ملعب غروباما ستاديوم في ليون (ديسين-شاربيو)"، مضيفاً "سيكون أول لقاء استعدادي من أجل كأس أوروبا 2024 لرجال ديدييه ديشان".

وتقام كأس أوروبا بين 14 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو المقبلين حيث تلعب ألمانيا المضيفة ضمن المجموعة الأولى بجانب اسكتلندا والمجر وسويسرا، فيما يلعب كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي ضمن الرابعة بجانب هولندا والنمسا ومنتخب يتأهل من المسار الأول للملحق (بولندا أو استونيا أو ويلز أو فنلندا).